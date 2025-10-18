Ministarka Paunović: Moguće usvajanje Zakona o jedinstvom biračkom spisku početkom novembra

Radio 021 pre 21 minuta  |  Beta
Ministarka Paunović: Moguće usvajanje Zakona o jedinstvom biračkom spisku početkom novembra

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da bi predlog izmena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku mogao da se nađe pred poslanicima "jako brzo" i da se usvoji početkom novembra.

Ona je za RTS navela da je "nacrt praktično usaglašen sa svim preporukama ODIHR". Rekla je i da "ne misli da je tu bilo šta ignorisano, osim nekih detalja koji su bili u sukobu sa Ustavom, pa se tu moralo biti oprezan". "Preporuke su često dobronamerne, ali ne uvek lagane za implementaciju i moguće sa pozicije sa koje štitite sopstveni Ustav i zakone", navela je Paunović. Na primedbe iz opozicije o predviđenoj komisiji, ona je rekla da je "izvršna ovlašćenja
