Paunović: Moguće usvajanje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku početkom novembra

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je danas da bi Predlog izmena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku mogao da se nađe pred poslanicima "jako brzo" i da se usvoji početkom novembra.

Ona je, za Radio televiziju Srbije (RTS), navela da je nacrt praktično usaglašen sa svim preporukama ODIHR, i da ne misli da je tu bilo šta "ignorisano, osim nekih detalja koji su bili u sukobu sa Ustavom, pa se tu moralo biti oprezan".

"Preporuke su često dobronamerne, ali ne uvek lagane za implementaciju i moguće sa pozicije sa koje štitite sopstveni Ustav i zakone", navela je Paunović.

Na primedbe iz opozicije o predviđenoj komisiji, ona je rekla da je izvršna ovlašćenja komisiji tog tipa "teško dati sa pozicije ozbiljne države", kao i da već postoje dva resora koja se ozbiljno bave biračkim spiskom.

"Radi se o beskrajno osetljivim podacima svih nas i tu treba biti oprezan. Takva primedba (da komisija nema izvršna ovlašćenja) je izgovor za neglasanje ako neko tako odluči", rekla je Paunović.

Ona je naglasila da ta komisije ima mogućnost kontrole, revizije i nadzora u saradnji sa ministarstvom koje vodi i Ministarstvom unutrašnjih poslova, te da će "imati sasvim dovoljno ingerencija sa pozicije kontrolnog tela".

"Činiće je deset ljudi i nema nikakve apsolutne većine koja bi mogla da bude politički zloupotrebljena. Odluke se donose većinom od sedam glasova, u njih mora biti uključena dva glasa predstavnika civilnog društva, dva opozicije i dva vladajuće većine. Ne postoji preglasavanje", navela je Paunović.

(Beta, 18.10.2025)