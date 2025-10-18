MUP o privođenju vozača: U prethodne dve godine preko 60 neispravnosti prevoznika „Sirmium bus“

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su D.K. (1955) vozača autobusa prevoznika „Sirmium bus“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako se navodi u saopštenju, vozač se sumnjiči da je upravljajući autobusom na deonici Jarak – Sremska Mitrovica izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su život izgubile tri osobe. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. MUP navodi i da je u prethodne dve godine tri puta izvršio nadzor nad radom prevoznika „Sirmium bus“ i utvrdio preko 60 neispravnosti koje su procesuirane izdavanjem prekršajnih