Vučić o 1. novembru: Neće se ništa dogoditi zapaliće neku instituciju i prostorije SNS i ništa više

Danas pre 4 sati  |  M. R. M.
Na pitanje voditeljke o skupu 1. novembra, koji su studenti najavili u Novom Sadu za godišnjicu pada nadstrešnice, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je gostujući na TV Pink-u, da uveravama građane da će to biti isti dan kao i neki drugi. „Napadaće prostorije SNS, zapaliće neku instituciju i tu je kraj.Nikakvih drugih problema neće biti“, rekao je Vučić. Odgovorni i verujući ljudi 1. novembra, kako je rekao, otići će u crkvu i zapaliti sveću, dok će
