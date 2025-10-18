Šumadijski blok 21: Kako vas nije sramota?

Glas Šumadije pre 13 minuta  |  Jovanka Nikolić
Šumadijski blok 21: Kako vas nije sramota?
Šumadijski blok 21 smatra skandaloznim i morbidnim planiranje otvaranja luna parka na ulazu u Spomen-park „Kragujevački oktobar“ u neposrednoj blizini muzeja „21. oktobar“ i zahteva njegovo momentalno uklanjanje i premeštanje, navodi se u saopštenju te organizacije, koje prenosimo: Neverovatan bezobrazluk je otvaranje luna parka samo dan nakon najtužnijeg dana u srcu svakog Kragujevčanina i to usred Oktobarskih svečanosti. Luna park sa svim svojim zabavnim i
