Afera “Luna park”: Kragujevačka vlast tvrdi da nije dala dozvolu, Zborovi građana sumnjaju u reakciju

Zborovi građana u Kragujevcu pitali su danas lokalnu vlast kako je moguće da niko od nadležnih nije imao informaciju da će u blizini memorijalnog parka u Šumaricama, uoči obeležavanja Velikog školskog časa, biti postavljen luna park.

Posle brojnih kritika, negodovanja na društvenim mrežama, objava u medijima, iz gradske uprave je saopšteno da se radovi na postavljanju parka izvode bez potrebne dokumentacije, te je Komunalna milicija je u petak 17. oktobra izdala nalog za uklanjanje već postavljenih elemenata. Navedeno je se niko nije obratio nadležnim službama radi izdavanja dozvole za privremeno zauzeće javne površine, niti je Gradska uprava izdala bilo kakvu saglasnost, ili rešenje, za
