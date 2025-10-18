Ofk Beograd ubedljiv protiv Napretka

Fudbaleri OFK Beograda ostvarili su ubedljivu pobedu nad Napretkom rezultatom 4:0 u meču 12. kola Superlige Srbije.

Trijumf na domaćem terenu doneo je „romantičarima“ važan skok na tabeli. Ekipa sa Karaburme povela je u 18. minutu pogotkom Džja Enema, koji je do kraja prvog poluvremena duplirao prednost u 39. minutu. Na samom početku drugog dela, Miljan Momčilović je povećao na 3:0, a Hugo Alba je u 72. minutu postavio konačan rezultat meča. Posle ove pobede, OFK Beograd zauzima treće mesto na tabeli sa 19 bodova, dok se Napredak nalazi na poslednjem mestu sa svega sedam