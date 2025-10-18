SKANDAL oko luna parka uoči Velikog školskog časa

SKANDAL oko luna parka uoči Velikog školskog časa
Nakon brojnih reakcija građana, koji su na društvenim mrežama postavili snimke i negodovali zbog toga što se na prostoru u blizini Spomen parka Kragujevački oktobar postavlja luna park i to u periodu kada Kragujevac obeležava sećanje na nevino stradale žrtve streljanja, Komunalna inspekcija izdala je rešenje o uklanjanju objekta i zatvorila lokaciju. Portal Glas Šumadije piše da su danas prepodne bili radnici luna parka, a instalacije, koje su postavljene juče, još
