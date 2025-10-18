Republika srpska odlučila: Ana Trišić Babić biće predložena za v. d. predsednice RS

Kurir pre 7 minuta  |  RTRS
Republika srpska odlučila: Ana Trišić Babić biće predložena za v. d. predsednice RS

Ana Trišić Babić biće predložena za vršioca dužnosti predsednice Republike Srpske, potvrđeno je za RTRS iz više izvora.

Ovaj predlog usaglašen je na sastanku vladajuće koalicije koji je večeras održan u Palati Republike u Banjaluci. Bilo je planirano da Željka Cvijanović bude ovlašćena od strane Narodne skupštine Republike Srpske o privremenom obavljanju poslova iz nadležnosti predsednika Republike Srpske, ali je ipak došlo do promene. Ana Trišić-Babić je od 2007. do 2015. godine obavljala funkciju zamenika ministra spoljnih poslova u Savetu ministara BiH. Duže od 15 godina je
