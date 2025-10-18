Kako li će Nataša reagovati na ovo? Ćerka Bekvalčeve se snimala u luks mašini uz hit njene koleginice (Video)

Mondo pre 22 minuta  |  Đorđe Milošević
Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, privukla je pažnju objavom na društvenim mrežama.

Naime, Hana je podelila snimak iz luksuznog automobila, gde se zajedno sa prijateljicom opuštala uz pesmu Nikolije Jovanović. Devojke su uživale pevajući omiljeni hit i sve zabeležile kamerom, a snimak su potom objavile na svom Instagram profilu. "Trošim ovo srce, mama, k'o da imam rezervno…", pevala je Hana, a mnogi su u šali prokomentarisali kako li će Nataša reagovati na ovo uzevši u obzir da je i sa Reljom član žirija u jednom muzičkom takmičenju.
