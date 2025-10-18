N1 Direktno o protestima u Srbiji: Kultura na ulici, studenti i građani ispred Informera

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Ove subote studenti Fakulteta političkih nauka i zborovi građana naselja Braća Jerković odlučili su da još jednom posete TV Informer i kako kažu, ukažu na neprofesionalno izveštavanje ove televizije.

Zaposleni u kulturi organizuju novi protest ispred Narodnog pozorišta koji su nazvali "Nula za kulturu", kako bi ukazali da njihovi zahtevi još uvek nisu ispunjeni. I zborovi građana u Novom Sadu planiraju "Marš slobode". Planirano je da na raskrsnicama koje će obići održe i performanse. U Kraljevu se organizuje i protest prosvetnih radnika, a u Užicu i tribina na kojoj će panelisti govoriti o o aktivizmu, solidarnosti, saradnji i povezivanju slobodnih digitalnih
Ključne reči

PozorišteNovi SadKraljevoUžice

