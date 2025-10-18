Najnovije informacije o povređenima: Sedmoro na intenzivnoj nezi, 15 pacijenata spremno za otpust

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici je na Odeljenju intezivne terapije trenutno sedam povređenih u jučerašnoj saobraćajnoj nesreći koji su stabilno, kazao je direktor bolnice Vojislav Mirnić za RTS.

Kako je kazao za ovaj medij, na hirurgiji je 13 pacijenata spremno za otpust, a na ortpopediji dva pacijenta. Oni koji se nalaze na intenzivnoj nezi, istakao je, imaju povrede glave, stomaka, a hirurzi rade dodatne dijagnostike. Mirnić je naveo da je trideset gipsanja bilo tokom noći i da su svi pod opservacijom. U ovu bolnicu je juče smešteno 39 povređenih, jedan pacijent je prebačen za Beograd. Osam pacijenata je bilo smešteno na Intenzivnoj nezi, 20 na Odeljenju