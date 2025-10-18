„Vreme je isteklo, Dragane“: Na video bimu prikazana izjava o „šatro žrtvama“

Nedeljnik pre 54 minuta
„Vreme je isteklo, Dragane“: Na video bimu prikazana izjava o „šatro žrtvama“

Studenti i zbor građana Braće Jerković okupili su se danas ispred zgrade TV „Informer“ u protest pod nazivom „Vidimo se ponovo, Dragane“, aludirajući na vlasnika Dragana J.

Vučićevića, javlja N1. Tokom obraćanja okupljeni su pozvali vlasnika Informera da se javno izvini zbog izjave o žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu i da za to ima rok od sat vremena. Nakon što je isteklo sat vremena, koliko su dali vlasniku televizije Informer da uputi izvinjenje zbog izjave „16 šatro žrtava“, na video bimu se pojavila poruka „Vreme je isteklo, Dragane“. Potom su prikazani razni isečci i fotografije, kao i trenutak u kome Vučićević i izgovara
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Protest ispred Informera završen performansom i minutom ćutanja za žrtve pada nadstrešnice

Protest ispred Informera završen performansom i minutom ćutanja za žrtve pada nadstrešnice

Beta pre 24 minuta
DJV je odbio da se izvini zbog vređanja novosadskih žrtva

DJV je odbio da se izvini zbog vređanja novosadskih žrtva

Vreme pre 29 minuta
Protest ispred Informera završen performansom i minutom ćutanja za žrtve pada nadstrešnice

Protest ispred Informera završen performansom i minutom ćutanja za žrtve pada nadstrešnice

Radio sto plus pre 9 minuta
Protest ispred Informera: Demonstranti blokirali saobraćaj, policija napravila kordon

Protest ispred Informera: Demonstranti blokirali saobraćaj, policija napravila kordon

Serbian News Media pre 34 minuta
Građani ispred Informera dali sat vremena Vučičeviću da se izvini (video)

Građani ispred Informera dali sat vremena Vučičeviću da se izvini (video)

Pravda pre 59 minuta
Protest ispred Informera: "Vreme je isteklo, Dragane", nema izvinjenja Vučićevića za izjavu "šatro žrtve"

Protest ispred Informera: "Vreme je isteklo, Dragane", nema izvinjenja Vučićevića za izjavu "šatro žrtve"

Radio 021 pre 29 minuta
Protest ispred Informera završen bez incidenata: Traženo izvinjenje zbog “16 šatro žrtava”, Vučićević sa krova slao uvrede…

Protest ispred Informera završen bez incidenata: Traženo izvinjenje zbog “16 šatro žrtava”, Vučićević sa krova slao uvrede

Serbian News Media pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Dabogda živeli zajedno (Ursulina kletva)

Dabogda živeli zajedno (Ursulina kletva)

Danas pre 4 minuta
“16 za 16” – drugi dan: Studenti iz Novog Pazara specijalno za Danas pišu dnevnik sa pešačenja za Novi Sad

“16 za 16” – drugi dan: Studenti iz Novog Pazara specijalno za Danas pišu dnevnik sa pešačenja za Novi Sad

Danas pre 9 minuta
Roditelji Jovine gimnazije: Direktor Radivoje P. Stojković nastavio je sa nezakonitim postupanjima

Roditelji Jovine gimnazije: Direktor Radivoje P. Stojković nastavio je sa nezakonitim postupanjima

Danas pre 54 minuta
Od nesanice do noćnog buđenja: Pet obrazaca sna koji otkrivaju vaše mentalno i fizičko zdravlje

Od nesanice do noćnog buđenja: Pet obrazaca sna koji otkrivaju vaše mentalno i fizičko zdravlje

Danas pre 54 minuta
Počasna šetnja zbog ubijenog dečaka: „Pamtimo Dušana“

Počasna šetnja zbog ubijenog dečaka: „Pamtimo Dušana“

Danas pre 29 minuta