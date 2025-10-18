„Vreme je isteklo, Dragane“: Na video bimu prikazana izjava o „šatro žrtvama“

Studenti i zbor građana Braće Jerković okupili su se danas ispred zgrade TV „Informer“ u protest pod nazivom „Vidimo se ponovo, Dragane“, aludirajući na vlasnika Dragana J.

Vučićevića, javlja N1. Tokom obraćanja okupljeni su pozvali vlasnika Informera da se javno izvini zbog izjave o žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu i da za to ima rok od sat vremena. Nakon što je isteklo sat vremena, koliko su dali vlasniku televizije Informer da uputi izvinjenje zbog izjave „16 šatro žrtava“, na video bimu se pojavila poruka „Vreme je isteklo, Dragane“. Potom su prikazani razni isečci i fotografije, kao i trenutak u kome Vučićević i izgovara