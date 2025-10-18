Orban: Mađarska jedina na stazi mira u Evropi

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Orban: Mađarska jedina na stazi mira u Evropi

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da se mnogi širom sveta pitaju i nagađaju zašto je Mađarska izabrana kao mesto sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, a da je odgovor jednostavan - Mađarska je jedina u Evropi na stazi mira.

Fides nikada nikome nije držao lekcije ni dok je bio na vlasti, ni dok je bio u opoziciji, napisao je Viktor Orban na Fejsbuku, prenosi MTI. "Nikada nismo zatvarali kanale za pregovore", istakao je on. Rekao je da je teško ubediti bilo koga u bilo šta ako se sa njim ne razgovara. "I što je najvažnije, godinama dosledno i istrajno stojimo na strani mira. Saradnja umesto konfrontacije, međusobno poštovanje umesto stigmatizacije. To je put ka miru", rekao je Orban. On
RTS pre 30 minuta
Vesti online pre 55 minuta
Euronews pre 50 minuta
RTV pre 2 sata
N1 Info pre 2 sata
Politika pre 2 sata
Sputnik pre 2 sata
Kurir pre 0 minuta
Blic pre 30 minuta
Nova pre 6 minuta
Slobodna Evropa pre 20 minuta
Blic pre 25 minuta