Orban: Mađarska jedina zemlja u Evropi koja je na stazi mira

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da se mnogi širom sveta pitaju i nagađaju zašto je Mađarska izabrana kao mesto sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, a da je odgovor jednostavan – Mađarska je jedina u Evropi na stazi mira.

Fides nikada nikome nije držao lekcije ni dok je bio na vlasti, ni dok je bio u opoziciji, napisao je Orban na društvenim mrežama, prenosi MTI. „Nikada nismo zatvarali kanale za pregovore“, istakao je on. Rekao je da je teško ubediti bilo koga u bilo šta ako se sa njim ne razgovara. „I što je najvažnije, godinama dosledno i istrajno stojimo na strani mira. Saradnja umesto konfrontacije, međusobno poštovanje umesto stigmatizacije. To je put ka miru“, rekao je Orban.