Zaobići će pola Evrope: Kako će Putin stići do Budimpešte

Budimpešta bi uskoro mogla da postane središte svetske diplomatije. Mađarski premijer Viktor Orban objavio je da će se američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastati upravo u glavnom gradu Mađarske kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Vest je izazvala globalni odjek, a Orban ju je na društvenoj mreži X dočekao s entuzijazmom. - Sjajna vest za miroljubive ljude sveta! Spremni smo! - poručio je, naglasivši da Mađarska želi da bude domaćin pregovorima koji bi mogli da otvore put miru. U kasnijoj objavi dodao je da je "upravo završio telefonski razgovor sa predsednikom Trampom", te da su "pripreme za mirovni samit SAD - Rusija u toku". Prema pisanju Airlive.net, Tramp je potvrdio da je tog dana imao