Zbog radova u Bulevaru Mihajla Pupina izmene u gradskom prevozu od danas do 23. oktobra

Tokom radova na održavanju u Bulevaru Mihajla Pupina, od kružnog toka kod Opštine Novi Beograd do raskrsnice sa Ulicom španskih boraca, od danas do 23. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz, su saopštili da radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake, gledano u smeru ka gradu, preneo je Beoinfo. Najavljeno je da će, zbog toga linije 16, 83, 706N i 707N u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića. Potom će ići trasom Španskih boraca – Bulevar Mihajla Pupina i dalje na redovnim trasama (linija 83 u skladu sa radovima na Starom savskom mostu).