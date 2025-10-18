Totalne izmene trasa gradskog prevoza Radovi u Beogradu su počeli, evo koji autobusi menjaju rutu

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će doći do izmena na linijama javnog prevoza u Bulevaru Mihajla Pupina i Bulevaru vojvode Mišića tokom radova koji počinju danas

U Bulevaru Mihajla Pupina, na delu od kružnog toka kod Opštine Novi Beograd do zone raskrsnice sa Ulicom španskih boraca, od sutra do 23. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza zbog izvođenja radova na redovnom održavanju u tom bulevaru. U saopštenju se navodi da radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake, gledano u smeru ka gradu. Vozila na linijama 16, 83, 706N i 707N će u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Bulevar Mihajla Pupina –