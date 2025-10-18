Beograd: Od danas do 23.oktobra zbog radova u Bulevaru Mihajla Pupina promene u gradskom prevozu

Danas pre 4 sati  |  Beta
Beograd: Od danas do 23.oktobra zbog radova u Bulevaru Mihajla Pupina promene u gradskom prevozu

Tokom radova na održavanju u Bulevaru Mihajla Pupina, od kružnog toka kod Opštine Novi Beograd do raskrsnice sa Ulicom španskih boraca, od danas do 23. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz, su saopštili da radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake, gledano u smeru ka gradu, preneo je Beoinfo. Najavlje da će, zbog toga linije 16, 83, 706N i 707N u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića. Potom će ići trasom – Španskih boraca – Bulevar Mihajla Pupina i dalje na redovnim trasama (linija 83 u skladu sa radovima na Starom savskom mostu). U
