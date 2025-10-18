Vratio se Bogdanović, Jokić gledao meč sa klupe

Politika pre 1 sat
Vratio se Bogdanović, Jokić gledao meč sa klupe

Nova sezona NBA lige počinje 21. oktobra

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je četiri poena u pobedi Los Anđeles Klipersa na gostovanju Golden Stejtu rezultatom 106:103 u poslednjem pripremnom meču pred start NBA lige. Bogdanović je za 14 minuta na terenu uz četiri poena imao i tri asistencije. Nikola Jokić je sa klupe odgledao meč u kom je njegov Denver kao gost poražen na gostovanju šamponu Oklahomi rezultatom 94:91. Osim Jokića, za Nagetse nisu igrali ni Džamal Marej ni Aron Gordon, sva trojica
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Jokić odmarao i sa klupe video neverovatnu trojku – nije igrao ni Jović /video/

Jokić odmarao i sa klupe video neverovatnu trojku – nije igrao ni Jović /video/

Sputnik pre 56 minuta
Odlične vesti: Vratio se Bogi, kapiten Srbije ponovo na terenu u pobedi Klipersa nad Golden Stejtom

Odlične vesti: Vratio se Bogi, kapiten Srbije ponovo na terenu u pobedi Klipersa nad Golden Stejtom

Večernje novosti pre 31 minuta
Bez Jokića Denver poražen od Oklahome uz zvuk sirene, Bogdanović se uz pobedu vratio u igru

Bez Jokića Denver poražen od Oklahome uz zvuk sirene, Bogdanović se uz pobedu vratio u igru

RTS pre 1 sat
Bogdanović solidan, Jokić i Jović odmarali

Bogdanović solidan, Jokić i Jović odmarali

Sportski žurnal pre 1 sat
(Video) Jokić celu takmicu presedeo na klupi, Denver izgubio Evo zbog čega kralj košarke nije igrao ni sekundu

(Video) Jokić celu takmicu presedeo na klupi, Denver izgubio Evo zbog čega kralj košarke nije igrao ni sekundu

Dnevnik pre 1 sat
Nije mu bilo lako: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama

Nije mu bilo lako: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama

Večernje novosti pre 1 sat
Bogdan se vratio, Nikole odmarale, a Luka je bio Luka

Bogdan se vratio, Nikole odmarale, a Luka je bio Luka

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesBogdan BogdanovićNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Niko Kovač - Bajern je dužnik?

Niko Kovač - Bajern je dužnik?

Sportske.net pre 56 minuta
Piter Olajinka prvi na spisku za odstrel - Ako trener preživi, čeka ga Turska

Piter Olajinka prvi na spisku za odstrel - Ako trener preživi, čeka ga Turska

Sportske.net pre 6 minuta
Legendarni košarkaš uz tri prsta bodrio crvenu zvezdu: Veliki Darko Miličić gledao pad Reala!

Legendarni košarkaš uz tri prsta bodrio crvenu zvezdu: Veliki Darko Miličić gledao pad Reala!

Hot sport pre 56 minuta
Srpski sudija ostao bez FIFA značke: Svi su zapamtili jedan detalj iz Surdulice u vezi njega!

Srpski sudija ostao bez FIFA značke: Svi su zapamtili jedan detalj iz Surdulice u vezi njega!

Hot sport pre 56 minuta
Velika želja partizana dobila otkaz u NBA ligi: Da li će se ponovo kontaktirati centar?!

Velika želja partizana dobila otkaz u NBA ligi: Da li će se ponovo kontaktirati centar?!

Hot sport pre 11 minuta