Gradska uprava tvrdi da niko nije tražio dozvolu da postavi luna park

Ritam grada Kg pre 3 sata
Gradska uprava tvrdi da niko nije tražio dozvolu da postavi luna park

Povod postavljanja luna parka u neposrednoj blizini Šumarica, i to uoči 21. oktobra, javnost Kragujevca bila je veoma uznemirena.

Vest se brzo proširila društvenim mrežama, a na rekaciju nadčežnih iz gradske uprave čekalo se do danas. Kako se navodi u saopštenju gradske uprave, niko se nije obratio nadležnim službama radi izdavanja dozvole za privremeno zauzeće javne površine, niti je izdata bilo kakva saglasnost ili rešenje za postavljanje luna parka na toj lokaciji. – Odmah po saznanju da se radovi izvode bez potrebne dokumentacije, Komunalna milicija je u petak 17. oktobra izašla na teren
Otvori na ritamgrada.rs

Povezane vesti »

Nakon burne reakcije građana obustavljeno postavljanje luna parka u blizini Šumarica

Nakon burne reakcije građana obustavljeno postavljanje luna parka u blizini Šumarica

N1 Info pre 14 minuta
Grad Kragujevac: Nema dozvole za postavljanje zabavnog parka kod stadiona „Čika Dača“

Grad Kragujevac: Nema dozvole za postavljanje zabavnog parka kod stadiona „Čika Dača“

Glas Šumadije pre 54 minuta
Afera “Luna park”: Kragujevačka vlast tvrdi da nije dala dozvolu, Zborovi građana sumnjaju u reakciju

Afera “Luna park”: Kragujevačka vlast tvrdi da nije dala dozvolu, Zborovi građana sumnjaju u reakciju

Serbian News Media pre 29 minuta
Šumadijski blok 21: Kako vas nije sramota?

Šumadijski blok 21: Kako vas nije sramota?

Glas Šumadije pre 1 sat
Grad Kragujevac: Naloženo uklanjanje nelegalno postavljenog luna parka kod memorijalnog kompleksa

Grad Kragujevac: Naloženo uklanjanje nelegalno postavljenog luna parka kod memorijalnog kompleksa

RTS pre 1 sat
Zborovi gradjana traže od Grada odgovor: Ko je dozvolio postavljanje luna parka

Zborovi gradjana traže od Grada odgovor: Ko je dozvolio postavljanje luna parka

Glas Šumadije pre 2 sata
Zabavni park uklonjen posle intervencije Komunalne milicije

Zabavni park uklonjen posle intervencije Komunalne milicije

RTK pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumariceKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Nakon burne reakcije građana obustavljeno postavljanje luna parka u blizini Šumarica

Nakon burne reakcije građana obustavljeno postavljanje luna parka u blizini Šumarica

N1 Info pre 14 minuta
Sednica srpske vlade u ponedeljak u Leskovcu

Sednica srpske vlade u ponedeljak u Leskovcu

Jugmedia pre 59 minuta
Nagrada „Zlatna nit“ za najbolju režiju Sonji Prosenc

Nagrada „Zlatna nit“ za najbolju režiju Sonji Prosenc

Jug press pre 59 minuta
„Grebanje ili kako se ubila moja baka“

„Grebanje ili kako se ubila moja baka“

Glas Zaječara pre 14 minuta
Grad Kragujevac: Nema dozvole za postavljanje zabavnog parka kod stadiona „Čika Dača“

Grad Kragujevac: Nema dozvole za postavljanje zabavnog parka kod stadiona „Čika Dača“

Glas Šumadije pre 54 minuta