Gradska uprava tvrdi da niko nije tražio dozvolu da postavi luna park

Povod postavljanja luna parka u neposrednoj blizini Šumarica, i to uoči 21. oktobra, javnost Kragujevca bila je veoma uznemirena.

Vest se brzo proširila društvenim mrežama, a na rekaciju nadčežnih iz gradske uprave čekalo se do danas. Kako se navodi u saopštenju gradske uprave, niko se nije obratio nadležnim službama radi izdavanja dozvole za privremeno zauzeće javne površine, niti je izdata bilo kakva saglasnost ili rešenje za postavljanje luna parka na toj lokaciji. – Odmah po saznanju da se radovi izvode bez potrebne dokumentacije, Komunalna milicija je u petak 17. oktobra izašla na teren