Mali: Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

VAŠINGTON - Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašintonu, gde je završio učešće na Godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, da se Srbija u svetlu velikih globalnih izazova i problema sa svetskom trgovinom dobro drži i poručio da će država nastaviti da vodi takvu ekonomsku politiku i u budućnosti, kao i da će uskoro biti objavljen plan razvoja zemlje do 2035.

"U vreme velikog broja izazova uključujući i veštačku inteligenciju sa kojima se globalna ekonomija suočava, najvažnije je to što smo pokazali da nam je ekonomija mnogo otpornija nego što je bilo ko mislio, svi fundamenti javnih finansija su nam nikad bolji, rekao je Mali za Tanjug rezimirajući rezultate trodneve posete Vašingtonu. Mali se tokom posete sastao sa čelnicima MMF, Svetske banke, predstavnicima renomiranih rejting agencija kao i investitorima okupljenim