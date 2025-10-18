Mali: Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
Mali: Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

VAŠINGTON - Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašintonu, gde je završio učešće na Godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, da se Srbija u svetlu velikih globalnih izazova i problema sa svetskom trgovinom dobro drži i poručio da će država nastaviti da vodi takvu ekonomsku politiku i u budućnosti, kao i da će uskoro biti objavljen plan razvoja zemlje do 2035.

"U vreme velikog broja izazova uključujući i veštačku inteligenciju sa kojima se globalna ekonomija suočava, najvažnije je to što smo pokazali da nam je ekonomija mnogo otpornija nego što je bilo ko mislio, svi fundamenti javnih finansija su nam nikad bolji, rekao je Mali za Tanjug rezimirajući rezultate trodneve posete Vašingtonu. Mali se tokom posete sastao sa čelnicima MMF, Svetske banke, predstavnicima renomiranih rejting agencija kao i investitorima okupljenim
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Mali: Srbija ostaje sigurna destinacija za ulaganja

Mali: Srbija ostaje sigurna destinacija za ulaganja

Bloomberg Adria pre 2 minuta
Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

Politika pre 18 minuta
Mali s predstavnicima kreditnih agencija

Mali s predstavnicima kreditnih agencija

Politika pre 18 minuta
Mali: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a

Mali: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a

Pravda pre 32 minuta
Mali: Naći ćemo rešenje za transakcije na pumpama NIS

Mali: Naći ćemo rešenje za transakcije na pumpama NIS

NIN pre 57 minuta
Mali: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a

Mali: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a

Euronews pre 1 sat
Mali: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a

Mali: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMMFNarodna BankaVlada SrbijeHartije od vrednostiDinaDina karticaSvetska bankaTanjugVašingtonNarodna Banka SrbijePredsednik SrbijeSiniša Malinafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali: Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

Mali: Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

RTV pre 24 minuta
Šoškić: Osećaćemo se u sopstvenoj zemlji kao najamna radna snaga za strance

Šoškić: Osećaćemo se u sopstvenoj zemlji kao najamna radna snaga za strance

Radio 021 pre 23 minuta
Prosečni mesečni prihodi domaćinstava u Srbiji lane 97.705, a izdaci 98.165 dinara

Prosečni mesečni prihodi domaćinstava u Srbiji lane 97.705, a izdaci 98.165 dinara

N1 Info pre 12 minuta
Kredit kao veza bez izlaza – zašto je građanima teško da promene banku

Kredit kao veza bez izlaza – zašto je građanima teško da promene banku

RTS pre 28 minuta
Koje državne subvencije postoje za izgradnju solarne elektrane?

Koje državne subvencije postoje za izgradnju solarne elektrane?

Biznis.rs pre 2 minuta