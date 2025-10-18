Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

Ministar je podsetio da se ovakvi skupovi MMF-a i SB održavaju dva puta godišnje i okupljaju ministre finansija, guvernere centralnih banaka skoro svih zemalja sveta, čelnike finansijskih institucija

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašingtonu, gde je završio učešće na Godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, da se Srbija u svetlu velikih globalnih izazova i problema sa svetskom trgovinom dobro drži i poručio da će država nastaviti da vodi takvu ekonomsku politiku i u budućnosti, kao i da će uskoro biti objavljen plan razvoja zemlje do 2035. "U vreme velikog broja izazova,