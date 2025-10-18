Mali: Srbija ostaje sigurna destinacija za ulaganja

Srbija ostaje stabilna i sigurna destinacija za ulaganja, ocenio je ministar finansija Siniša Mali tokom godišnjeg zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke u Vašingtonu.

Mali je tokom boravka u američkoj prestonici održao sastanke sa više od 40 investitora okupljenih oko Morgan Stanley i Bank of America, koji su "potvrdili poverenje u ekonomske osnove Srbije i njen investicioni rejting", prenosi Tanjug. Sastao i sa predstavnicima MMF-a, Svetske banke i tri vodeće rejting agencije - Fitch, Moody's i S&P Global Ratings. Posle poslednjih procena, koje su izašle u julu i avgustu, Srbija ima mešovite ocene kreditnog rejtinga - S&P je