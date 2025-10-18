Ana Trišić-Babić - Od diplomatije do Dodikovog kabineta

Ana Trišić Babić trenutno je savjetnica Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske.

Njeno ime pojavilo se u medijima u kontekstu dogovora za glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine i Evropske unije između Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Dragana Čovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH na sastanku u Banjaluci, 13. oktobra. Izvor blizak SNSD-u za Radio Slobodna Evropa tvrdi da Trišić-Babić nije zvanično predložena na posljednjem sastanku Milorada Dodika i Dragana Čovića u Banjaluci, već da se njeno