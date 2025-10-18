Ana Trišić-Babić - Od diplomatije do Dodikovog kabineta

Slobodna Evropa pre 14 minuta
Ana Trišić-Babić - Od diplomatije do Dodikovog kabineta

Ana Trišić Babić trenutno je savjetnica Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske.

Njeno ime pojavilo se u medijima u kontekstu dogovora za glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine i Evropske unije između Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Dragana Čovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH na sastanku u Banjaluci, 13. oktobra. Izvor blizak SNSD-u za Radio Slobodna Evropa tvrdi da Trišić-Babić nije zvanično predložena na posljednjem sastanku Milorada Dodika i Dragana Čovića u Banjaluci, već da se njeno
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Beta pre 44 minuta
Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

NIN pre 14 minuta
Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Radio sto plus pre 34 minuta
Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika, počela sednica Skupštine

Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika, počela sednica Skupštine

Novi magazin pre 34 minuta
Parlament RS poništava ranije odluke zbog Dodikove presude

Parlament RS poništava ranije odluke zbog Dodikove presude

Serbian News Media pre 39 minuta
Utvrđen dnevni red posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske, bira se v. d. predsednika

Utvrđen dnevni red posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske, bira se v. d. predsednika

Sputnik pre 1 sat
Kolegijum Narodne skupštine Srpske utvrdio predlog dnevnog reda posebne sednice, Ana Trišić Babić predložena za v.d…

Kolegijum Narodne skupštine Srpske utvrdio predlog dnevnog reda posebne sednice, Ana Trišić Babić predložena za v.d. predsednika RS

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaHrvatskaRepublika SrpskaBanjalukaBosna i HercegovinaEvropska UnijaMilorad DodikHDZ

Balkan, najnovije vesti »

Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Beta pre 44 minuta
Ana Trišić-Babić - Od diplomatije do Dodikovog kabineta

Ana Trišić-Babić - Od diplomatije do Dodikovog kabineta

Slobodna Evropa pre 14 minuta
Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

NIN pre 14 minuta
Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Radio sto plus pre 34 minuta
Pili ceo dan, pa se posvađali! Muškarac ubio polubrata koji je bolovao od šizofrenije: "Jeo je otrovne pečurke"

Pili ceo dan, pa se posvađali! Muškarac ubio polubrata koji je bolovao od šizofrenije: "Jeo je otrovne pečurke"

Kurir pre 39 minuta