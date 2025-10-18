Trump govori o 'sklapanju dogovora' zaraćenih strana u Ukrajini
Slobodna Evropa pre 4 sati
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nije dao nikakve naznake da će SAD obezbijediti Ukrajini krstareće rakete dugog dometa Tomahavk, rekavši nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući da zaraćene strane treba da "stanu tamo gdje jesu" na bojnom polju.
Trump je na društvenim mrežama rekao da će Ukrajina i Rusija moći da "i proglase pobjedu" i "puste istoriju da odluči". Objavu je napisao na putu do svoje privatne kuće na Floridi, rekavši novinarima kada je sletio da Ukrajina i Rusija treba da "stanu odmah" tamo gdje je linija fronta. "Idite bojnom linijom gdje god da je ili će postati previše komplikovano", dodao je. Trump je ranije rekao da su njegovi razgovori sa Zelenskim bili "veoma zanimljivi i srdačni",