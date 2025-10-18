Uživo: Tsc - Partizan, crno-beli sa Karabeljovim od starta (sastavi)

Partizan se ne odriče titule, a za to su mu potrebne pobede

TSC – PARTIZAN 0:0 (0:0) Bačka Topola - Stadion: TSC arena. Sudija: Milan Ilić. TSC: Simić, St. Jovanović, Krstić, Capan, Urošević, Radin, Stančić, Savić, Sing, Prestiž, Petrović. Trener: Darije Kalezić. PARTIZAN: M. Milošević, Roganović, Milić, Simić, Milovanović, Karabeljov, Ugrešić, Sek, Vukotić, Trifunović, J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević. Partizan nastavlja poteru za Crvenom zvezdom, a sada mu sledi gostovanje i to kod TSC-a koji mu je u prošloj sezoni