Vezenkov MVP petog kola Evrolige

Sportski žurnal pre 1 sat
Vezenkov MVP petog kola Evrolige

Krilni centar Olimpijakosa je tako osvojio svoje drugo priznanje za MVP-a kola Evrolige ove sezone, ukupno 16. u svojoj karijeri, čime se izjednačio sa Nandom de Koloom na drugom mestu na večnoj listi

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola Evrolige. Vezenkov je u utakmici protiv Makabija iz Tel Aviva, u kojoj je njegova ekipa pobedila 95:94, zabeležio 23 poena, 10 skokova, dve asistencije, dva iznuđena faula i indeks korisnosti 31, najveći u prethodnom kolu, piše na sajtu Evrolige. Krilni centar Olimpijakosa je tako osvojio svoje drugo priznanje za MVP-a kola Evrolige ove sezone, ukupno 16. u svojoj
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Evroliga objavila statistiku: Zvezdina pojačanja među najboljima u Evropi, ovaj Partizanov igrač podbacio!

Evroliga objavila statistiku: Zvezdina pojačanja među najboljima u Evropi, ovaj Partizanov igrač podbacio!

Hot sport pre 12 minuta
VIDEO Darko Miličić se pojavio u kadru na meču Zvezde i pokazao tri spojena prsta

VIDEO Darko Miličić se pojavio u kadru na meču Zvezde i pokazao tri spojena prsta

Nova pre 1 sat
Evroligine brojke govore - Zvezda dovela strašna pojačanja, Partizanova se još ''traže''

Evroligine brojke govore - Zvezda dovela strašna pojačanja, Partizanova se još ''traže''

Sportske.net pre 2 sata
Milutinovu izmakla nagrada: Vezenkov MVP 5. kola Evrolige

Milutinovu izmakla nagrada: Vezenkov MVP 5. kola Evrolige

Dnevnik pre 2 sata
Bugarin dobio MVP priznanje u Evroligi, dvojica Srba bila u konkurenciji

Bugarin dobio MVP priznanje u Evroligi, dvojica Srba bila u konkurenciji

Nova pre 2 sata
Zvezdina nedelja za prekidanje loših tradicija

Zvezdina nedelja za prekidanje loših tradicija

Nova pre 2 sata
Saša Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Saša Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvroligaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

Legendarni Svetislav Pešić iz Pirota u Kući slavnih španske košarke

Legendarni Svetislav Pešić iz Pirota u Kući slavnih španske košarke

Jugmedia pre 2 minuta
FOTO Jezive scene: Jedan od najboljih na svetu doživeo tešku povredu – u suzama se hvatao za glavu, odmah dobio pomoć

FOTO Jezive scene: Jedan od najboljih na svetu doživeo tešku povredu – u suzama se hvatao za glavu, odmah dobio pomoć

Nova pre 2 minuta
Kneževi baš kraljevski: Otkriven još jedan budžet- među najvećima u Evroligi...

Kneževi baš kraljevski: Otkriven još jedan budžet- među najvećima u Evroligi...

Kurir pre 2 minuta
UŽIVO La liga na Nova.rs: Šok za Barselonu, primila gol kod kuće

UŽIVO La liga na Nova.rs: Šok za Barselonu, primila gol kod kuće

Nova pre 2 minuta
Miroljubivi "srpski" derbi između Štulića i Matića, "nula" i u Pizi

Miroljubivi "srpski" derbi između Štulića i Matića, "nula" i u Pizi

Sportske.net pre 2 minuta