Vezenkov MVP petog kola Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola Evrolige. Vezenkov je u utakmici protiv Makabija iz Tel Aviva, u kojoj je njegova ekipa pobedila 95:94, zabeležio 23 poena, 10 skokova, dve asistencije, dva iznuđena faula i indeks korisnosti 31, najveći u prethodnom kolu, piše na sajtu Evrolige. Krilni centar Olimpijakosa je tako osvojio svoje drugo priznanje za MVP-a kola Evrolige ove sezone, ukupno 16. u svojoj