Beznadežna situacija: Posle sastanka s Trampom Zelenski se vraća u Kijev praznih ruku

Sputnik pre 23 minuta
Vladimir Zelenski se posle sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom vraća u Ukrajinu praznih ruku, objavio je italijanski list „Antidiplomatiko“.

Takođe, u članku se navodi da čak ni jedini kec iz rukava koji je imao Zelenski – razmena „tomahavka“ za dronove – nije dao nikakve rezultate. Kako se ističe, jedino što je Tramp posle razgovora spreman da da Zelenskom jeste tapšanje po ramenu, ‘komplimenti’ na račun odela i saosećanje sa predstavnikom zemlje koja je u velikim problemima. Tramp i Zelenski su se sastali u Beloj kući u petak, a Si-En-En je preneo da je američki predsednik jasno stavio do znanja da
