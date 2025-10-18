Jokić odmarao i sa klupe video neverovatnu trojku – nije igrao ni Jović /video/

Sputnik pre 49 minuta
Jokić odmarao i sa klupe video neverovatnu trojku – nije igrao ni Jović /video/

Nikola Jokić odmarao je u poslednjem pripremnom meču pred start NBA sezone, a Denver Nagetsi poraženi su od Oklahoma Siti Tandera - 95:91. Dodajmo i da je Nikola Jović propustio meč Majamija protiv Memfisa zbog bola u leđima, ali i da su Toronto Raptorsi koje sa klupe predvodi Darko Rajaković savladali Bruklin sa 119:114.

Za Denver nisu pored Jokića igrali ni Džamal Marej, ni ostali članovi prve petorke. Denver je bolje odigrao prvo poluvreme i imao je čak 13 poena prednosti posle dve četvrtine (59:46), ali su Tanderi upalili motore u drugom poluvremenu, stigli su do preokreta i na kraju pobede i to trojkom Dijenga u poslednjoj sekundi. Ono što može da raduje jeste da se druga postava Denvera pokazala prilično dobro protiv prvog tima Tandera, što ne možemo da kažemo da je bio
