Zvezdin dobitni recept – Sašin „pečat“, snažna odbrana i 20.000 navijača u Areni

Zaličila je Crven azvezda u velikoj pobedi nad Real Madridom na ona nekadašnja izdanja i najveće uspehe pod Dejanom Radonjićem. Snažna odbrana, glasno navijanje 20.000 navijača u Beogradskoj Areni zaledili su jedan od najjačih timova u ligi. Saša Obradović je već u prve dve utakmice pokazao trenerski pečat.

Prvo je pobedio Žalgiris koji je u tom momentu bio najbolji tim u ligi posle prva tri kola, a onda je srušio i Real koji ima na svakoj poziciji po dva, možda i tri vrhunska košarkaša. Recept je jednostavan, ali ga nije lako ispuniti. Najlakši deo je napuniti Arenu, to verovatno neće biti problem do kraja sezone. Potom dodati na to vrhunsku odbranu, a Zvezda je totalno zaključala Real u svim segmentima i na kraju dodati na to znanje Saše Obradovića. Za sada – radi