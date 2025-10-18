Zvezdin dobitni recept – Sašin „pečat“, snažna odbrana i 20.000 navijača u Areni

Sputnik pre 46 minuta
Zvezdin dobitni recept – Sašin „pečat“, snažna odbrana i 20.000 navijača u Areni

Zaličila je Crven azvezda u velikoj pobedi nad Real Madridom na ona nekadašnja izdanja i najveće uspehe pod Dejanom Radonjićem. Snažna odbrana, glasno navijanje 20.000 navijača u Beogradskoj Areni zaledili su jedan od najjačih timova u ligi. Saša Obradović je već u prve dve utakmice pokazao trenerski pečat.

Prvo je pobedio Žalgiris koji je u tom momentu bio najbolji tim u ligi posle prva tri kola, a onda je srušio i Real koji ima na svakoj poziciji po dva, možda i tri vrhunska košarkaša. Recept je jednostavan, ali ga nije lako ispuniti. Najlakši deo je napuniti Arenu, to verovatno neće biti problem do kraja sezone. Potom dodati na to vrhunsku odbranu, a Zvezda je totalno zaključala Real u svim segmentima i na kraju dodati na to znanje Saše Obradovića. Za sada – radi
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Šta čeka „večite“ u Evroligi: Zvezda ne ide iz Beograda, Partizan protiv najvećeg iznenađenja

Šta čeka „večite“ u Evroligi: Zvezda ne ide iz Beograda, Partizan protiv najvećeg iznenađenja

Nova pre 6 minuta
Kako je Saša Obradović "probudio" Zvezdu? Shvatio je šta mora da promeni, pa pregazio Real u Areni

Kako je Saša Obradović "probudio" Zvezdu? Shvatio je šta mora da promeni, pa pregazio Real u Areni

Mondo pre 21 minuta
Zbog ovoga se oglasila i Evroliga: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (foto)

Zbog ovoga se oglasila i Evroliga: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (foto)

Večernje novosti pre 12 minuta
Timska pobeda Zvezde - ističu se Kodi i Obradović, Jago najgore ocenjen

Timska pobeda Zvezde - ističu se Kodi i Obradović, Jago najgore ocenjen

B92 pre 56 minuta
Raspored "večitih" u EL: Zvezda može da nastavi seriju - Partizan ima težak zadatak

Raspored "večitih" u EL: Zvezda može da nastavi seriju - Partizan ima težak zadatak

B92 pre 12 minuta
Džordan Nvora se oglasio i bacio delije u trans! Zbog ovog poteza navijači Zvezde će ga još više voleti!

Džordan Nvora se oglasio i bacio delije u trans! Zbog ovog poteza navijači Zvezde će ga još više voleti!

Kurir pre 1 sat
Baskonija desetkovana i za crvenu zvezdu: Bez dva ključna igrača u Beogradu!

Baskonija desetkovana i za crvenu zvezdu: Bez dva ključna igrača u Beogradu!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaReal MadridNECBeogradska ArenaMadridsportKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Piter Olajinka prvi na spisku za odstrel - Ako trener preživi, čeka ga Turska

Piter Olajinka prvi na spisku za odstrel - Ako trener preživi, čeka ga Turska

Sportske.net pre 6 minuta
Niko Kovač - Bajern je dužnik?

Niko Kovač - Bajern je dužnik?

Sportske.net pre 56 minuta
Legendarni košarkaš uz tri prsta bodrio crvenu zvezdu: Veliki Darko Miličić gledao pad Reala!

Legendarni košarkaš uz tri prsta bodrio crvenu zvezdu: Veliki Darko Miličić gledao pad Reala!

Hot sport pre 56 minuta
Srpski sudija ostao bez FIFA značke: Svi su zapamtili jedan detalj iz Surdulice u vezi njega!

Srpski sudija ostao bez FIFA značke: Svi su zapamtili jedan detalj iz Surdulice u vezi njega!

Hot sport pre 56 minuta
Velika želja partizana dobila otkaz u NBA ligi: Da li će se ponovo kontaktirati centar?!

Velika želja partizana dobila otkaz u NBA ligi: Da li će se ponovo kontaktirati centar?!

Hot sport pre 12 minuta