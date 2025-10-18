Nepoznata lica pokušala da bez dozvole postave zabavni park: Komunalna policija odmah reagovala

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs / Ucentar
Pokušaj nepoznatog lica da bez potrebnog rešenja o zauzeću javne površine postavi zabavni park na prostoru ispred stadiona „Čika Dača“ u Kragujevcu, u neposrednoj blizini Spomen-parka „21. oktobar“, brzo je osujećen zahvaljujući reakciji nadležnih službi.

Komunalna policija je tokom dana izašla na teren, izdala rešenje o uklanjanju ovih objekata i zatvorila lokaciju. Time je sprečeno nelegalno zauzimanje javne površine na prostoru od izuzetnog značaja za grad i sećanje na žrtve Šumarica. Nadležni podsećaju da je svako postavljanje objekata ili sadržaja na javnim površinama moguće isključivo uz prethodno rešenje i saglasnost Gradske uprave, te da će komunalne službe i ubuduće odlučno reagovati na sve pokušaje
Šumaricekomunalna policijaKragujevac

