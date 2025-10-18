Dovoljno je što Tramp nije rekao “ne” Zelenski poslao jasnu poruku

Večernje novosti pre 56 minuta
Dovoljno je što Tramp nije rekao “ne” Zelenski poslao jasnu poruku

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izrazio je optimizam povodom svoje posete Sjedinjenim Američkim Državama i mogućnosti da Kijev dobije rakete Tomahavk, iako nije sklopio sporazum sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, prenosi NBC News.

Putin je nedavno upozorio da bi davanje ovih
