Odlične vesti: Vratio se Bogi, kapiten Srbije ponovo na terenu u pobedi Klipersa nad Golden Stejtom

Večernje novosti
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je četiri poena u pobedi Los Anđeles Klipersa na gostovanju Golden Stejtu rezultatom 106:103 u poslednjem pripremnom meču pred start NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP Bogdanović je za 14 minuta na terenu uz četiri poena imao i tri asistencije. Nikola Jokić je sa klupe odgledao meč u kom je njegov Denver kao gost poražen na gostovanju šamponu Oklahomi rezultatom 94:91. Osim Jokića, za Nagetse nisu igrali ni Džamal Marej ni Aron Gordon, sva trojica su odmarali pred start sezone. Nova sezona NBA lige počinje 21. oktobra. Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
