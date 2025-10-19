Prijavljena krađa u Luvru, muzej danas zatvoren

Beta pre 11 minuta

U muzeju Luvr jutros je ukraden nakit, a krađu je izvršilo više izgrednika koji su u bekstvu, rekli su francuska ministarka kulture Rašida Dati i jedan izvor blizak tom slučaju.

Muzej Luvr ostaće danas zatvoren.

Prema prvim elementima istrage ovo se desilo između 9.30 i 9.40 jutros, a u toku je procena vrednosti ukradenog nakita.

Lopovi, čiji broj za sada nije naveden, došli su skuterom i upotrebili lift za prenos tereta da stignu do sale koja ih je interesovala, rekao je jedan policijski izvor. Lopovi su navodno imali male motorne testere.

Ministarka kulture Rašida Dati prethodno je javila da se dogodila krađa na otvaranju muzeja Luvr u Parizu, a muzej je objavio da će biti zatvoren "iz vanrednih razloga".

"Krađa se dogodila jutros na otvaranju Muzeja. Nema povređenih. Ja sam na licu mesta sa timovima iz muzeja i policije. U toku je utvrđivanje činjenica, napisala je ranije Dati na mreži Iks.

Kako navodi Frans pres, za sada nije moguće stupiti u kontakt sa predstavnicima muzeja.

Zvaničnici muzeja su na mreži Iks potvrdili da će danas Luvr ostati zatvoren iz vanrednih razloga.

Luvr je najposećeniji muzej na svetu sa gotovo devet miliona posetilaca u 2024.godini, od kojih je 80 odsto stranaca.

 

(Beta, 19.10.2025)

Danas pre 15 minuta
Pariz Francuska

