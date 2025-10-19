Delovi dve opštine u Beogradu danas bez struje, proverite da li ste na spisku

Elektrodistribucija Srbije za danas, 19. oktobar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u dve beogradske opštine, zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja. Isključenja struje će trajati u različitim intervalima, u zavisnosti od lokacije.

Kako su saopštili iz Elektrodistribucije Srbije, isključenja struje obuhvatiće danas dve beogradske opštine. Isključenja struje najranije će početi u 8.00 ujutru i najduže će trajati do 16 sati, i to u sledećim beogradskim opštinama: Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih