Delovi dve opštine u Beogradu danas bez struje, proverite da li ste na spisku

Blic pre 7 minuta
Delovi dve opštine u Beogradu danas bez struje, proverite da li ste na spisku

Elektrodistribucija Srbije za danas, 19. oktobar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u dve beogradske opštine, zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja. Isključenja struje će trajati u različitim intervalima, u zavisnosti od lokacije.

Kako su saopštili iz Elektrodistribucije Srbije, isključenja struje obuhvatiće danas dve beogradske opštine. Isključenja struje najranije će početi u 8.00 ujutru i najduže će trajati do 16 sati, i to u sledećim beogradskim opštinama: Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih
Otvori na blic.rs

Elektrodistribucije Srbije »

Ovaj deo Beograda u ponedeljak bez vode Pripremite zalihe na vreme

Ovaj deo Beograda u ponedeljak bez vode Pripremite zalihe na vreme

Alo pre 17 sati
U tri opštine u Beogradu danas BEZ STRUJE, evo gde neće biti vode zbog planiranih radova

U tri opštine u Beogradu danas BEZ STRUJE, evo gde neće biti vode zbog planiranih radova

Blic pre 22 sata
Evo ko u ponedeljak neće imati struju

Evo ko u ponedeljak neće imati struju

Rešetka pre 1 dan
Evo ko sutra ostaje bez struje

Evo ko sutra ostaje bez struje

Rešetka pre 2 dana
Bez struje u četvrtak deo Brejanovca zbog radova na mreži

Bez struje u četvrtak deo Brejanovca zbog radova na mreži

Rešetka pre 3 dana
Planirani radovi ostavljaju više beogradskih naselja bez vode – pogledajte da li ste među njima

Planirani radovi ostavljaju više beogradskih naselja bez vode – pogledajte da li ste među njima

Euronews pre 3 dana
Spremite zalihe: Danas su bez vode ovi delovi Beograda od ujutru pa do 20 sati

Spremite zalihe: Danas su bez vode ovi delovi Beograda od ujutru pa do 20 sati

Kurir pre 3 dana
Elektrodistribucije Srbije »

Ključne reči

Elektrodistribucije Srbije

Beograd, najnovije vesti »

Delovi dve opštine u Beogradu danas bez struje, proverite da li ste na spisku

Delovi dve opštine u Beogradu danas bez struje, proverite da li ste na spisku

Blic pre 7 minuta
(Foto) "audi" se zakucao u tramvaj, delovi plastike rasuti po putu: Saobraćajka usred centra Beograda: Trole i tramvaji ne idu

(Foto) "audi" se zakucao u tramvaj, delovi plastike rasuti po putu: Saobraćajka usred centra Beograda: Trole i tramvaji ne idu

Blic pre 4 sati
Pilot se obratio putnicima pred sletanje u Beograd: Niko nije očekivao da će ovo reći, zabeležen dirljiv trenutak

Pilot se obratio putnicima pred sletanje u Beograd: Niko nije očekivao da će ovo reći, zabeležen dirljiv trenutak

Mondo pre 5 sati
Srpska liga Istok – rezultati 10. kola i tabela

Srpska liga Istok – rezultati 10. kola i tabela

Sportska strana juga pre 7 sati
Zona Jug – rezultati 10. kola i tabela

Zona Jug – rezultati 10. kola i tabela

Sportska strana juga pre 7 sati