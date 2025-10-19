Danas isključenje struje u Beogradu Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Alo pre 2 sata
Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su danas 19. oktobra privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.

Stanari ovih beogradskih opština u ponedeljak neće imati električnu energiju, saopštila je Elektrodistribucija Srbije : Grocka 09:00 - 16:00 Naselje BOLEČ: SEDMOG JULA: 46,50-52,76,37-41,47,51, Naselje LEŠTANE: HAJDUČKE VODE: 18,5,9-15, HAJDUK STANKOVA: 2-6, HAJDUK VELjKOVA: 2-18, KRUŽNI PUT: BB,50,56A,64-66A,70-80,94-106,110,1A-1Š,47,59-67,71A-71Ž,83,89-91A,97-97A,101,105-111A, MARŠALA TITA: 1A-1I, STARCA VUJADINA: 2-4,5, STARINE NOVAKA: 4-8,
Kurir pre 2 sata
Blic pre 4 sati
Mondo pre 40 minuta
Alo pre 41 minuta
Blic pre 1 sat
Kurir pre 2 sata
Alo pre 2 sata