Najnovije informacije o povređenima u nesreći kod Sremske Mitrovice: "Sedmoro na intenzivnoj nezi, biće još operacija"

Stanje 39 osoba povređenih u petak teškoj saobraćajnoj nesreći kada su u prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice poginule tri osobe, je stabilno, potvrđeno je za RTS u Opštoj bolnici u tom gradu.

Sedam pacijenata koji se nalaze na Odeljenju intenzivne nege je u stabilnom stanju, rekao je direktor Opšte bolnice Vojislav Mirnić. "Na odeljenjima ortopedije i hirurgije nalaze se ostali pacijenti. U prethodnom danu imali smo gotovo 22 otpusta. Deo njih će biti realizovan danas. Njihovo stanje se dalje prati. Pružena je zdravstvena usluga. I radi se dopunska dijagnostika za sve pacijente", rekao je doktor. Dodao je da se i pacijentkinja koja je prevezena u