Požar u bolnici u Trebinju, nema povređenih

U bolnici u Trebinju večeras je izbio požar na Odeljenju za neuorologiju, javlja RTRS.

Požar je brzo lokalizovan zahvaljujući reakciji medicinskog osoblja, a potom i intervenciji vatrogasaca. Kako javlja RTRS, Vatrogasne ekipe i dalje su na terenu i prate stanje. Prema prvim informacijama nema povređenih, a svi pacijenti su premešteni na druga odeljenja. Materijalna šteta biće utvrđena nakon što se završi uviđaj. Direktor bolnice u Trebinju Nedeljko Lambeta rekao je da je požar izbio u lekarskoj sobi i da je verovatno došlo do kvara na instalacijama.