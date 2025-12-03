(Video) Veliki požar u bolnici u Trebinju: Zapalio se krevet na odeljenju neurologije, doktori sprečili tragediju

Blic pre 6 sati
(Video) Veliki požar u bolnici u Trebinju: Zapalio se krevet na odeljenju neurologije, doktori sprečili tragediju

Veliki požar izbio je u trebinjskoj bolnici na odeljenju neurologije Svi pacijenti su evakuisani na bezbedna mesta U trebinjskoj bolnici večeras je izbio veliki požar.

Vođa smene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Miodrag Ćaćić istakao je da nema povređenih. Požar je saniran brzom intervencijom zaposlenih medicinskih radnika, a potom i vatrogasaca. - Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odeljenju neurologije. Kad smo došli, čitav sprat je bio ispunjeni dimom - rekao je Ćaćić. On je istakao da su evakuisani svi pacijenti. - Da nije bilo medicinara, ne bi znali u kojoj sobi ima pacijenata, oni su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Požar u bolnici u Trebinju, nema povređenih

Požar u bolnici u Trebinju, nema povređenih

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Trebinjepožar

Hronika, najnovije vesti »

Kavčani u lovu na Titovo blago?! Iz nje godinama kradene dragocenosti, a sada klan sprema finalnu pljačku?

Kavčani u lovu na Titovo blago?! Iz nje godinama kradene dragocenosti, a sada klan sprema finalnu pljačku?

Blic pre 3 sata
Deda krvnički pretučen na šetalištu u Novom Pazaru: Prolaznici u šoku, povređeni zbrinut u bolnici

Deda krvnički pretučen na šetalištu u Novom Pazaru: Prolaznici u šoku, povređeni zbrinut u bolnici

Telegraf pre 3 sata
Krvnički pretukao starca: Užas u Novom Pazaru, policija ekspresno reagovala, napadač uhapšen

Krvnički pretukao starca: Užas u Novom Pazaru, policija ekspresno reagovala, napadač uhapšen

Blic pre 4 sati
Brajan Volš pretraživao opakog serijskog ubicu. Jedna bizarna stvar ih povezuje, policija otkrila jezive detalje: "Želeo je da…

Brajan Volš pretraživao opakog serijskog ubicu. Jedna bizarna stvar ih povezuje, policija otkrila jezive detalje: "Želeo je da sazna više..." (foto)

Blic pre 5 sati
Požar u bolnici u Trebinju, nema povređenih

Požar u bolnici u Trebinju, nema povređenih

Danas pre 4 sati