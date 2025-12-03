(Video) Veliki požar u bolnici u Trebinju: Zapalio se krevet na odeljenju neurologije, doktori sprečili tragediju

Veliki požar izbio je u trebinjskoj bolnici na odeljenju neurologije Svi pacijenti su evakuisani na bezbedna mesta U trebinjskoj bolnici večeras je izbio veliki požar.

Vođa smene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Miodrag Ćaćić istakao je da nema povređenih. Požar je saniran brzom intervencijom zaposlenih medicinskih radnika, a potom i vatrogasaca. - Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odeljenju neurologije. Kad smo došli, čitav sprat je bio ispunjeni dimom - rekao je Ćaćić. On je istakao da su evakuisani svi pacijenti. - Da nije bilo medicinara, ne bi znali u kojoj sobi ima pacijenata, oni su