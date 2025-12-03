Krvnički pretukao starca: Užas u Novom Pazaru, policija ekspresno reagovala, napadač uhapšen

Povređeni je zbrinut u bolnici, dok je osumnjičeni uhapšen nakon potrage Motiv incidenta još nije poznat, a istraga je u toku K.Z. (73) napadnut je večeras oko 22 časa na šetalištu u Novom Pazaru.

Prema prvim informacijama, njega je pretukao I.F. Incident se dogodio u delu šetališta koji je u večernjim satima najprometniji, a više prolaznika pozvalo je policiju nakon što je primetilo tuču. Patrola je ubrzo stigla na lice mesta i obavila uviđaj. Povređeni K.Z. zbrinut je u Opštoj bolnici, dok se je osumnjičeni I.F. uhapšen nakon intenzivne potrage. Motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku. ( Informer)