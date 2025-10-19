Zelenski se još uvek Nada: Dobro je što Tramp nije rekao "ne", iako za sada nije kazao "da''

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je optimizam povodom svoje posete Sjedinjenim Američkim Državama i mogućnosti da Kijev dobije rakete Tomahavk, iako nije sklopio sporazum sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, prenosi NBC News.

- Dobro je što predsednik Tramp nije rekao "ne", iako za sada nije kazao "da'' - izjavio je Zelenski za američku tv mrežu posle susreta sa Trampom. Prema njegovim rečima, Ukrajina opremljena raketama dugog dometa Tomahavk bila bi istinski razlog za zabrinutost Putina. - Mislim da se Putin plaši da će nam SAD dati Tomahavke. Takođe verujem da se boji da ćemo ih mi i upotrebiti - rekao je Zelenski. Putin je nedavno upozorio da bi davanje ovih raketa Ukrajini označilo