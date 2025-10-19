Putinova ponuda na stolu! Evo šta predsednik Rusije traži kako bi se okončao rat u Ukrajini!

Kurir pre 2 sata  |  Jutarnji list
Putinova ponuda na stolu! Evo šta predsednik Rusije traži kako bi se okončao rat u Ukrajini!

Ovu informaciju potvrdila su za Washington Post dva visoka zvaničnika upoznata s detaljima razgovora.

Putin već 11 godina bezuspešno pokušava da osvoji to područje, ali svaki put su ga odbile ukrajinske snage, duboko ukopane u regionu koji smatraju glavnim bedemom protiv brzog ruskog prodora prema Kijevu. Njegov fokus na Donjeck pokazuje da ne odustaje od ranijih zahteva koji su sukob doveli u pat poziciju, uprkos Trampovom optimizmu u vezi s postizanjem dogovora, navode zvaničnici koji su želeli da ostanu anonimni. Tokom razgovora, ruski lider je predložio da bi,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Piloti dronova objavili snimak – oštećen ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

Piloti dronova objavili snimak – oštećen ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

RTS pre 51 minuta
Uživo Zelenski se još Nada tomahavku, dok Rusi bacaju prvu navođenu vazdušnu bombu na harkov!

Uživo Zelenski se još Nada tomahavku, dok Rusi bacaju prvu navođenu vazdušnu bombu na harkov!

Alo pre 2 sata
Moskva vešto namamila NATO u zapadnu Ukrajinu pa udarila na njegovu infrastrukturu

Moskva vešto namamila NATO u zapadnu Ukrajinu pa udarila na njegovu infrastrukturu

Politika pre 3 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Piloti dronova objavili snimak kako su oštetili ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom…

UKRAJINSKA KRIZA: Piloti dronova objavili snimak kako su oštetili ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

RTV pre 4 sati
Otkriven novi Putinov uslov za kraj rata?

Otkriven novi Putinov uslov za kraj rata?

Vesti online pre 5 sati
Vašington post: Putin od Trampa zahtevao da Kijev preda potpunu kontrolu nad Donjeckom

Vašington post: Putin od Trampa zahtevao da Kijev preda potpunu kontrolu nad Donjeckom

NIN pre 5 sati
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusija ove nedelje upotrebila 50 raketa, 3.270 dronova i 1.370 bombi

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusija ove nedelje upotrebila 50 raketa, 3.270 dronova i 1.370 bombi

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonjeckKijevdonbasRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Spin diktatura kao i kod Vučića: Kako Orban godinama sprovodi svoju medijsku propagandu i guši nezavisne medije?

Spin diktatura kao i kod Vučića: Kako Orban godinama sprovodi svoju medijsku propagandu i guši nezavisne medije?

Danas pre 21 minuta
Rasplet pljačke Luvra: Kruna carice Eugenije pronađena polomljena

Rasplet pljačke Luvra: Kruna carice Eugenije pronađena polomljena

Nedeljnik pre 20 minuta
"Vašington post": Evo koje teritorije Putin traži od Ukrajine za okončanje rata, a šta nudi zauzvrat

"Vašington post": Evo koje teritorije Putin traži od Ukrajine za okončanje rata, a šta nudi zauzvrat

Pravda pre 6 minuta
Šta je konzervativna doktrina "Mandat sedam gora", sa kojom je povezivan i Čarli Kirk?

Šta je konzervativna doktrina "Mandat sedam gora", sa kojom je povezivan i Čarli Kirk?

N1 Info pre 11 minuta
I Zelenski dolazi na sastanak sa Putinom: U Budimpeštu?! Evo šta je tačno rekao Trampu u Beloj kući: "Spreman sam"

I Zelenski dolazi na sastanak sa Putinom: U Budimpeštu?! Evo šta je tačno rekao Trampu u Beloj kući: "Spreman sam"

Blic pre 15 minuta