UKRAJINSKA KRIZA: Piloti dronova objavili snimak kako su oštetili ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

RTV pre 32 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Piloti dronova objavili snimak kako su oštetili ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom…

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.334. dan. Ruske snage lansirale su prvu navođenu vazdušnu bombu u napadu na ukrajinski grad Lozova, u oblasti Harkova, koja je prešla oko 130 kilometara. Povređeno je pet osoba. Ukrajinski dronovi su napali dva najvažnija objekta u ruskoj naftnoj i gasnoj industriji – postrojenje za preradu gasa u Orenburgu i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.

Prema proračunima britanskog časopisa "Ekonomist", ako se nastavi sadašnji tempo ruske ofanzive, Rusiji bi za zauzimanje cele Ukrajine bilo potrebno još 103 godine. Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da poseta Volodimira Zelenskog Sjedinjenim Državama nije prošla onako kako se ukrajinski lider nadao. Nakon sastanka u Beloj kući, Tramp je saopštio da je i ukrajinskom lideru poručio isto što i ruskom predsedniku – da je vreme da se zaustavi ubijanje i postigne
