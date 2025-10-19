Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Vojno krilo Hamasa saopštilo je danas će predati tela još dva taoca, nakon što je Izrael kao uslov za otvaranje graničnog prelaza iz Gaze ka Egiptu postavio predaju svih tela.

Brigade Ezadin al-Kasam objavile su na društvenoj mreži Telegram da će predati „tela dva zarobljenika koja su pronađena danas u Poasu Gaze“. Nedugo pre toga, kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua saopštila je da će otvaranje prelaza Rafah između Gaze i Egipta „biti razmotreno na osnovu toga kako Hamas ispunjava svoje obaveze u vezi sa vraćanjem talaca i tela preminulih, i implementacijom dogovorenog radnog okvira“. Prelaz Rafah, koji je ključan za