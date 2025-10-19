Prelaz Rafa ostaje zatvoren: Izrael čeka da Hamas ispuni obaveze i vrati tela preminulih talaca

Kurir pre 3 sata  |  Agencije
Prelaz Rafa ostaje zatvoren: Izrael čeka da Hamas ispuni obaveze i vrati tela preminulih talaca

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da će prelaz Rafa između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljeg.

Saopštenje dolazi nekoliko sati pošto je palestinska ambasada u Kairu objavila da će prelaz ponovo biti otvoren u ponedeljak. "Otvaranje prelaza će biti razmotreno na osnovu toga kako Hamas ispunjava svoj deo obaveza u vraćanju tela preminulih talaca i sprovođenju dogovorenog okvira", navedeno je u saopštenju kabineta, preneo je Rojters. Izraelska vojna agencija za koordinaciju (COGAT) saopštila je u četvrtak da se pripreme za otvaranje prelaza Rafe za kretanje
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Netanjahuov kabinet: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren

Netanjahuov kabinet: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren

Blic pre 8 sati
Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Danas pre 9 sati
Palestina i Izrael oprečno o otvaranju prelaza Rafah za povratak izbeglica

Palestina i Izrael oprečno o otvaranju prelaza Rafah za povratak izbeglica

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasEgipatRojtersGazaRafa

Svet, najnovije vesti »

Desetine povređenih: Haos u Keniji na oproštaju opozicionog lidera Raile Odinge

Desetine povređenih: Haos u Keniji na oproštaju opozicionog lidera Raile Odinge

Kurir pre 40 minuta
"Plan odbrane Venecuele od Amerike je spreman": Maduro se oglasio posle završenih vojnih vežbi

"Plan odbrane Venecuele od Amerike je spreman": Maduro se oglasio posle završenih vojnih vežbi

Kurir pre 35 minuta
Kineski protivudar u ekonomskom ratu koji je nametnuo Vašington – ogromna šteta za ekonomiju, vojsku i ugled SAD

Kineski protivudar u ekonomskom ratu koji je nametnuo Vašington – ogromna šteta za ekonomiju, vojsku i ugled SAD

RTS pre 45 minuta
Zelenski se još nada da će mu Tramp dati "tomahavk"; više od stotinu sukoba, trećina na Pokrovskom pravcu

Zelenski se još nada da će mu Tramp dati "tomahavk"; više od stotinu sukoba, trećina na Pokrovskom pravcu

RTS pre 45 minuta
Horor u kući! 13-godišnja devojčica zaglavljena u mašini za sušenje veša, vatrogasci u panici

Horor u kući! 13-godišnja devojčica zaglavljena u mašini za sušenje veša, vatrogasci u panici

Alo pre 45 minuta