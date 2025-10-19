Netanjahuov kabinet: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da će prelaz Rafa između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljeg.

Saopštenje dolazi nekoliko sati nakon što je palestinska ambasada u Kairu objavila da će prelaz ponovo biti otvoren u ponedeljak. - Otvaranje prelaza će biti razmotreno na osnovu toga kako Hamas ispunjava svoj deo obaveza u vraćanju tela preminulih talaca i sprovođenju dogovorenog okvira - navedeno je u saopštenju kabineta, preneo je Rojters. Izraelska vojna agencija za koordinaciju (COGAT) saopštila je u četvrtak da se pripreme za otvaranje prelaza Rafe za
