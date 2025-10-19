Novi klub napušta Evroligu: Asvel se seli u Ligu šampiona

Francuski Asvel bi posle ove sezone mogao da napusti Evroligu i preseli se u Ligu šampiona.

To samo znači da francuski klub ima želju da u budućnosti se takmiči u ligi koju bi mogao da formira NBA u Evropi. Tako bi Asvel pratio poraz Albe, koja je od ove sezone prešla na FIBA takmičenja, posle napuštanja Evrolige. Kada se radi o ostalih klubovima iz Francuske, Monako nema planove da napušta Evroligu, gde su prošle sezone stigli do finala. Sa druge strane prvi čovek Asvela, Toni Parker smatra da je budućnost u nekom drugom takmičenju.