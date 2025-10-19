Novi klub napušta Evroligu: Asvel se seli u Ligu šampiona

Dnevnik pre 4 sati
Novi klub napušta Evroligu: Asvel se seli u Ligu šampiona

Francuski Asvel bi posle ove sezone mogao da napusti Evroligu i preseli se u Ligu šampiona.

To samo znači da francuski klub ima želju da u budućnosti se takmiči u ligi koju bi mogao da formira NBA u Evropi. Tako bi Asvel pratio poraz Albe, koja je od ove sezone prešla na FIBA takmičenja, posle napuštanja Evrolige. Kada se radi o ostalih klubovima iz Francuske, Monako nema planove da napušta Evroligu, gde su prošle sezone stigli do finala. Sa druge strane prvi čovek Asvela, Toni Parker smatra da je budućnost u nekom drugom takmičenju.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

On veruje u Zvezdu: Bivši košarkaš Barselone vidi crveno-bele na Fajnal foru Evrolige

On veruje u Zvezdu: Bivši košarkaš Barselone vidi crveno-bele na Fajnal foru Evrolige

Večernje novosti pre 1 sat
Asvel napušta Evroligu?

Asvel napušta Evroligu?

Danas pre 2 sata
Još jedan tim napušta Evroligu?

Još jedan tim napušta Evroligu?

Sportski žurnal pre 3 sata
Asvel planira da napusti Evroligu i pređe u FIBA Ligu šampiona

Asvel planira da napusti Evroligu i pređe u FIBA Ligu šampiona

Radio sto plus pre 3 sata
Asvel neće da bude gubitaš, Francuzi napuštaju Evroligu!

Asvel neće da bude gubitaš, Francuzi napuštaju Evroligu!

Sportske.net pre 4 sati
Asvel napušta Evroligu: Otkriven plan Tonija Parkera

Asvel napušta Evroligu: Otkriven plan Tonija Parkera

Mondo pre 4 sati
Bivši as Barselone oduševio delije! Trenutno nema klub i pomno prati dešavanja u taboru crveno-belih: Auuu, kakve reči o…

Bivši as Barselone oduševio delije! Trenutno nema klub i pomno prati dešavanja u taboru crveno-belih: Auuu, kakve reči o Zvezdi nekadašnjeg NBA asa!

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBALiga ŠampionaEvroligaToni ParkerFIBAMonakoFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Frankovo prokletstvo protiv Emerija prešlo i na Totenhem, Vila slavi Buendiju i tri boda

Frankovo prokletstvo protiv Emerija prešlo i na Totenhem, Vila slavi Buendiju i tri boda

Sportske.net pre 20 minuta
Najteže je dobiti dobijene utakmice: Saša Obradović surovo iskren!

Najteže je dobiti dobijene utakmice: Saša Obradović surovo iskren!

Hot sport pre 25 minuta
Japan pravi novu konfederaciju

Japan pravi novu konfederaciju

Sportski žurnal pre 5 minuta
Kataldo pobednik biciklističke "Trke kroz Srbiju"

Kataldo pobednik biciklističke "Trke kroz Srbiju"

Sportski žurnal pre 5 minuta
Rud osvojio turnir u Stokholmu

Rud osvojio turnir u Stokholmu

Sportski žurnal pre 25 minuta