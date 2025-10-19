Bivši as Barselone oduševio delije! Trenutno nema klub i pomno prati dešavanja u taboru crveno-belih: Auuu, kakve reči o Zvezdi nekadašnjeg NBA asa!

Kurir pre 47 minuta
Bivši as Barselone oduševio delije! Trenutno nema klub i pomno prati dešavanja u taboru crveno-belih: Auuu, kakve reči o…

Nigerijac koji je prethodne sezone branio boje Barselone, Čimezi Metu, prognozirao je učesnike narednog Fajnal fora Evrolige u Atini.

Sjajni košarkaš, koji se trenutno oporavalja od povrede Ahilove tetive, na društvenoj mreži "X" odgovarao je na brojna zanimljiva pitanja navijača. Metu je prošle sezone u martu doživeo tešku povredu Ahilove tetive i trenutno je bez angažmana, ali pomno prati dešavanja u najelitnijem evropskom takmičenju. Na pitanje koga vidi na F4 u Atini, dao je odgovor koji je mnoge iznenadio, pošto je je među najbolja četiri tima uvrstio i Crvenu zvezdu. "Monako, Panatinaikos,
