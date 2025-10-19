On veruje u Zvezdu: Bivši košarkaš Barselone vidi crveno-bele na Fajnal foru Evrolige

Večernje novosti pre 2 sata
On veruje u Zvezdu: Bivši košarkaš Barselone vidi crveno-bele na Fajnal foru Evrolige

CRVENA zvezda je vezala tri pobede u Evroligi i trenutno ima učinak 3-2. Priča se dosta o igri crveno-belih u kojoj je prisutna velika borbenost i dobra odbrana. O tome gde vidi tim sa Malog Kalemegdana na kraju sezonu govorio je bivši košarkaš Barselone Čimezi Metu.

FOTO: M. Vukadinović Nigerijac, čija četiri zemljaka (Čima Moneke, Džordan Nvora, Ebuka Izundu i Semi Odželej) igraju za Zvezdu, veruje da će izabranici Saša Obradovića igrati na Fajnal foru u Atini. Pored crveno-belih na F4 vidi i Panatinaikos, aktuelnog prvaka Fenerbahče i finalistu Monako. On je sve ovo napisao na svom nalogu na društvenoj mreži "X". Monaco, Pana, Red Star, Fener https://t.co/5aYqH6CPMA — Chimezie Metu™ (@Chimezie_Metu) October 18, 2025 Nema
